Neuer Aktionär: Laut einer Mitteilung gibt es offenbar einen neuen Kernaktionär beim Catering-Unternehmen Do&Co. Aus einer Veröffentlichung geht hervor, dass der US-Asset Manager The Capital Group (über Capital Research and Management Company bzw. deren "SMALLCAP World Fund") per 18. Dezember 2020 4,11 Prozent der Anteile hält. Auch ein höheres Kursziel gibt es für Do&Co: Hauck & Aufhäuser bestätigt da Buy-Rating und erhöht das Kursziel von 83,0 auf 92,0 Euro.DO&CO ( Akt. Indikation: 59,60 /60,10, 3,91%) Auftrag: Der Baukonzern Strabag wird als Generalunternehmen im Auftrag der Buwog das neue Stadtentwicklungsprojekt Kennedy Garden in 1140 Wien umsetzen. Auf sechs Bauteile aufgeteilt entstehen insgesamt 512 ...

