- Dennis Rohde, Chefhaushälter der SPD-Bundestagsfraktion, lehnt weitere Finanzhilfen für Kommunen für 2021 ab, HB - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, bis zum Sommer allen Bürgern in Deutschland ein "Impfangebot" machen zu können - sofern die Impfstoffe, die sich in der Endphase der Studien befinden, auch eine Zulassung erhalten, Interview, ARD-Morgenmagazin - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will den Handel auf einen Verhaltenskodex gegenüber der Landwirtschaft verpflichten. Dem vom Handel vorgeschlagenen Sofort-Hilfsfonds für die APS- und Corona-bedingten Ertragseinbußen der Landwirte erteilt Klöckner eine Absage, Lebensmittelzeitung - CDU-Wirtschaftsflügel verweigert Gesundheitsmininster Jens Spahn Unterstützung für Kandidatur zum stellvertretenden Parteivorsitzenden, Welt - Die Verhandlungen zu einem Investitionsabkommen zwischen der EU und China sind auf den letzten Metern ins Stocken geraten, weil China im Bereich Energie in europäische Kernkraftwerke investieren und dort chinesische Technologie zum Einsatz bringen will, Wiwo

- Allianz-Chef Oliver Bäte warnt vor Pleiten von Lebensversicherern und kritisiert EZB scharf, HB - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begrüßt schärfere Regeln für Reiserückkehrer, RTL, ntv - Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst, appelliert: Keine Präsenzgottesdienste zu Weihnachten, Zeitungen der Funke Mediengruppe - FDP-Chef Christian Lindner fordert klare Perspektive für Öffnungen nach dem 10. Januar, Neue Osnabrücker Zeitung - Die neue Virus-Variante könnte dazu führen, dass mehr Menschen geimpft werden müssen. Den Zusammenhang bestätigt das Robert-Koch-Institut, Spiegel

- Professor Christian Drosten, Chef-Virologe der Berliner Charité, sieht derzeit keinen Grund "für eine akute Besorgnis" wegen einer Mutation des Coronavirus, die in Großbritannien auftrat, Bild - Die FDP-Bundestagsfraktion schlägt eine "negative Gewinnsteuer" vor, um gefährdeten Betrieben im zweiten Corona-Lockdown sofortige Liquiditätshilfen zukommen zu lassen, Funke - Verbraucherzentralen warnen vor allgemeiner Preiserhöhung zum Jahreswechsel, Funke - Bundesjustizministerin Christine Lambrecht pocht auf ein Gesetz zum Schutz von Whistleblowern, das über die Vorgaben der EU hinausgeht, Funke - Familienunternehmer-Chef von Eben-Worlée: "Umsetzung wirkt wie Staatsversagen", Welt

- Daimler erwägt Börsengang von Lastwagensparte ab Ende 2021, HB

- Hellofresh bittet Kunden um Stornierungen, HB

- Siemens-Energy-Vorstandschef Christian Bruch: "Wasserstoff kann für Siemens Energy ein Milliardengeschäft werden", Interview, HB - Metro-Chef Olaf Koch zieht kurz vor seinem Ausscheiden beim Düsseldorfer Handelskonzern für sich selbst eine positive Bilanz, Rheinische Post - Virus-Mutation: Chef der Ständigen Impfkommission warnt vor Panikmache, HB - Ehemaliger Opel-Chef Karl-Thomas Neumann: Deutsche Hersteller müssen Apples Auto-Pläne ernstnehmen, HB - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): "Nicht alle Unternehmen werden überleben", FAZ - Leiter der Financial Intelligence Unit beim Zoll, Christof Schulte: Geldwäsche-Einheit soll in zwei bis drei Jahren von 475 auf 800 Mitarbeiter wachsen, BöZ

