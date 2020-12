Zuletzt war die Sorge vor einer Korrektur nach dem starken Höhenflug der vergangenen Wochen groß. Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel hat jedoch am gestrigen Dienstag das Mehrjahreshoch geknackt und führt auch heute ihre Rallye fort. Das Chartbild hat sich dadurch wieder deutlich aufgehellt.Nachdem die Nel-Aktie am 30. November ein neues Mehrjahreshoch bei 2,48 Euro markierte, setzte sie bis an die 2-Euro-Marke zurück und konsolidierte von dort aus (DER AKTIONÄR berichtete). ...

