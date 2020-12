DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 24. Dezember, bis Montag, 28. Dezember

=== D O N N E R S T A G, 24. Dezember 2020 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - Verkürzter Börsenhandel in Hongkong, Australien (bis 04:10), Italien (bis 12:30), Großbritannien (bis 13:30), Spanien (bis 14:00), Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande (jeweils bis 14:05), US-Aktien (bis 19:00), US-Anleihen (bis 20:00) - Börsenfeiertag in Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland F R E I T A G, 25. Dezember 2020 - Börsenfeiertag in Deutschland, USA, Österreich, Australien, Belgien, Schweiz, Hongkong, Dänemark, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Südkorea, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Finnland S O N N T A G, 27. Dezember 2020 - EU/Start der Corona-Impfungen EU-weit M O N T A G, 28. Dezember 2020 *** 00:50 JP/Industrieproduktion November 08:00 DE/Destatis, Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) 3Q (ausführlich) *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - Börsenfeiertag in Australien und Großbritannien ===

