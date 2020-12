NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Börsianer verwiesen als Belastung auf das zur Wochenmitte wieder etwas aufgehellte Kapitalmarktumfeld sowie auf überwiegend robuste Konjunkturdaten aus den USA. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 137,87 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,925 Prozent.

In den USA fiel die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich. Zudem zogen im November die Auftragseingänge für langlebige Güter stärker an als erwartet. Vor diesem Hintergrund waren die als sicher geltenden Staatspapiere kaum gefragt. Im weiteren Handelsverlauf könnten noch der von der Universität Michigan erhobene Index für das Verbrauchervertrauen für Impulse sorgen./la/jsl/mis