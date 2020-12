Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In den USA wird die Stimmung an der Wall Street von Diskussionen um das geplante Konjunkturpaket überschattet. Es gibt harsche Kritik von Donald Trump. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq zeigen sich vor dem Hintergrund kaum bewegt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.