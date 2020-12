Bis Anfang 2018 stieg die Caterpillar-Aktie wie am Schnürchen gezogen gen Norden und erreichte dabei einen Rekordstand bei 173,24 US-Dollar. Die folgenden Jahre waren von einer ganz groben Seitwärtskonsolidierung zwischen 112,00 und den Rekordständen geprägt. Bis auf den kurzfristigen Ausreißer Mitte März in 2020 passierte bislang nichts Außergewöhnliches. Doch in den letzten Monaten konnte die Caterpillar äußerst dynamisch über seine Höchststände aus Anfang 2018 zulegen und damit eine mittel- bis langfristige Weichenstellung vornehmen. Das kürzlich aufgestellte Kaufsignal sollte für das Jahr 2021 jetzt nur noch festzementiert werden.

US-Infrastrukturprogramm im Fokus

Solange sich die Caterpillar-Aktie oberhalb der Verlaufshochs aus 2018 von 173,24 US-Dollar aufhält, ist die Ausgangslage ...

