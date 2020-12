Noch zu Beginn dieses Jahres markierte die Citigroup-Aktie bei 83,11 US-Dollar ihren vorläufigen Höhepunkt und scheiterte mit einem nachhaltigen Ausbruch über die Jahreshochs aus 2018 von 80,70 US-Dollar. Infolge des Corona-Crashs an den Aktienmärkten fiel das Papier bis Mitte März auf 32,00 US-Dollar zurück. Eine erste Gegenreaktion reichte an 61,00 US-Dollar aufwärts. In der zweiten Jahreshälfte setzte erneut eine kurzfristige Konsolidierung ein, die allerdings schon längst beendet worden ist und der Aktie erlaubte wiederholt in den Bereich von 61,00 US-Dollar und somit einer äußerst wichtigen Entscheidungsmarke für den weiteren mittelfristige Verlauf zuzulegen. Für ein Folgekaufsignal gilt es allerdings eine Reihe von hohen Widerstände zu überwinden.

Dreifachwiderstand Voraus ...

