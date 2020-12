- Die Bohrungen werden Anfang des neuen Jahres beginnen.

- Zweites Bohrgerät bereits mobilisiert und auf der Liegenschaft.

- Überprüfung der Abschnitte der hochgradigen Rivard-Goldgänge und der Newman Todd-Struktur.

- Bohrgenehmigungsanträge sowohl für Gold Centre als auch für das Projekt Leo eingereicht.

Vancouver, British Columbia, Kanada - 22. Dezember 2020 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM, OTCQX: TGLDF, FRA: 0702) ("Trillium" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/company/profil/trillium-gold-mines-inc/) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Bohrgenehmigung für die Liegenschaft Rivard im südwestlichen Teil des Projekts Newman Todd in Red Lake, Ontario, erhalten hat. Ein zweites Kernbohrgerät wurde bereits vor Ort mobilisiert, und es werden Vorbereitungen getroffen, um im Rahmen des auf dem Newman Todd-Projekt laufenden Bohrprogramms f mit den Bohrungen auf der Liegenschaft Rivard zu beginnen. Die Bohrungen auf Rivard werden sich auf die Überprüfung eines tektonischen Korridors konzentrieren, der sowohl im Streichen als auch in der Tiefe hochgradige Goldgänge beherbergt, und werden dessen Einfluss auf die Newman Todd-Struktur im Osten bestimmen.

Russell Starr, CEO der Trillium Gold, kommentiert: "Der Erhalt der Bohrgenehmigung für Rivard ist ein aufregender Moment für Trillium Gold und unsere Aktionäre sowie der Beginn mehrerer künftiger Bohrgenehmigungen. Die Liegenschaft Rivard, die einen Teil des südwestlichen Ausläufers von Newman Todd abdeckt, verfügt über hochgradiges sichtbares Gold, das an der Oberfläche der gesamten Liegenschaft vorkommt. Sie muss jetzt noch in aussagekräftiger Weise abgebohrt werden. Die Gelegenheit, auf dem Abschnitt von Rivard mit den hochgradigen goldhaltigen Gängen und der Newman Todd-Struktur zu bohren, sollte einen enormen Wert für alle unsere Aktionäre generieren."

Abbildung 1. Lage der Liegenschaft Newman Todd, die jetzt zu 100 % im Besitz der Trillium Gold Mines ist.

Genehmigungsanträge wurden auch für die unmittelbar angrenzende Liegenschaft Gold Centre, die im Streichen der Mine Red Lake von Evolution Mining und der Liegenschaft Leo, etwa 40 km südlich von Red Lake liegt, gestellt. Obwohl der Zeitpunkt für die Erteilung dieser Genehmigungen nicht bekannt ist, sind für die Liegenschaft Gold Centre ultratiefe Übertagebohrungen geplant, die die zuvor von Rupert Resources durchteuften Balmer-Vulkanite dbestätigen und die Liegenschaft Gold Centre auf den Vererzungstyp der Mine Red Lake überprüfen werden. Derzeit laufen die Vorbereitungen für ein duales Deckschutt- und Grundgebirgsbohrprogramm, das Anfang 2021 auf der Liegenschaft Leo beginnen wird.





Abbildung 2. Trilliums Gold-Liegenschaften im gesamten Bezirk Red Lake.

William Paterson, Vice President of Exploration bei Trillium Gold, kommentiert: "Ich bin erfreut über die Rivard-Genehmigung und freue mich sehr darauf, die hochgradigen Goldgänge zu überprüfen, die in der Vergangenheit umfassend mittels flacher Schürfgräben untersucht wurden. Wir glauben, dass diese Gänge einen signifikanten Einfluss auf die Zone Newman Todd haben. Ich erwarte auch, mit den Explorationsarbeiten auf den Liegenschaften Leo und Gold Centre zu beginnen, sobald diese Genehmigungen vorliegen. "

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von William Paterson QP, PGeo, VP of Exploration of Trillium Gold Mines gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen über diese Pressemitteilung und die aktuellen Aktivitäten des Unternehmens wenden Sie sich an info@trilliumgold.com , besuchen Sie unsere Website unter www.trilliumgold.com oder rufen Sie uns unter 604-688-9588 an.

Im Namen des Board of Directors,

Trillium Gold Mines Inc.

"Russell Starr"

Russell Starr

President, CEO and Director

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein in British Columbia ansässiges Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralliegenschaften im stark höffigen Bergbaubezirk Red Lake im Norden von Ontario beschäftigt.

Offenlegung und Warnhinweis

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Revision zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

