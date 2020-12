Die von der University of Michigan ermittelte Verbraucherstimmung für die USA wurde im Dezember auf 80,7 nach unten revidiert, nachdem sie im November noch bei 76,9 und vorläufig bei 81,4 gelegen hatte. Die Verkäufe neuer Eigenheime in den USA fielen im November auf 841 Tausend, verglichen mit der Prognose von 995 Tausend. Die Verkäufe gingen den vierten Monat in Folge zurück, obwohl sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...