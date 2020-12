Die kanadische Wirtschaftstätigkeit expandierte im Oktober weiter - Der USD/CAD handelt nach den Daten weiterhin in einer Range unter 1,2900 - Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) expandierte im Oktober um 0,4% und markierte damit das sechste monatliche Wachstum in Folge, wie die von Statistics Canada am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigten. ...

