Es gab viele (potentielle) Bedrohungen und Unsicherheiten in den letzten Monaten, aber was sind die tatsächlichen Folgen der Coronakrise auf den niederländischen Landwirtschaftssektor? Forscher von Wageningen Economic Research waren an der Analyse der Folgen von dem Beginn der Krise an beteiligt. Bildquelle: Shutterstock.com In dem Zeitraum von März bis August wurden monatliche...

Den vollständigen Artikel lesen ...