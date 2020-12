FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung' zur Corona-Lage:

"Der Plan war, halbwegs unbeschwerte Weihnachten via Vorab-Lockdown zu retten. Dieser Plan ist misslungen. Zu Heiligabend sind die Infektionszahlen weiterhin viel zu hoch. Umso wichtiger wird es sein, sich eine Portion Zuversicht zu bewahren. Christen hilft da der Glaube, aber auch die Botschaft des Bundespräsidenten birgt Hoffnung. Frank-Walter Steinmeier erinnert an Solidarität und Zusammenhalt in der Krise, gelebt von den meisten Bürgerinnen und Bürgern. Tatsächlich wird diese Leistung über das Geschrei einer hysterischen Minderheit derzeit gerne vergessen. Dabei schöpfen wir aus ihr Kraft - nicht nur in der Pandemie."