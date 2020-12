Es war ein großartiges Jahr für die Aktionäre von Beyond Meat (WKN:A2N7XQ). Mit Stand vom 15. Dezember ist die Aktie seit Jahresbeginn um 83 % gestiegen. Zugegeben, es war auch ein volatiles Jahr, mit drei Rückgängen von 20 % oder mehr im Jahr 2020, was schwer zu verkraften sein kann. Aber für diejenigen, die investiert geblieben sind, hat es sich ausgezahlt. Das Geschäft von Beyond Meat ist im Jahr 2020 gewachsen, was ein großer Teil des Grundes ist, warum die Aktie gestiegen ist. Mit Blick auf ...

