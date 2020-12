An der Wiener Börse findet am heutigen Donnerstag kein Handel statt. Auch viele andere europäische Börsen wie zum Beispiel Frankfurt bleiben geschlossen, einige andere Märkte haben nur eine verkürzte Handelssitzung. Regulär gehandelt wird in Tokio, in New York findet ein verkürzter Handel statt.Auch am Freitag bleibt die Wiener Börse ebenso wie die Märkte in Europa und den USA geschlossen. Der nächste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...