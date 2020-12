Getragen von seinem Erfolg im Video-Bereich, möchte das Unternehmen seine Plattform in weitere Bereiche ausdehnen. Ein Termin für die E-Mail-Beta steht angeblich schon. Bereits im nächsten Jahr soll Zoom einen Web-Mail-Service anbieten. Laut einem Bericht von The Information arbeitet der Anbieter bereits an dem Dienst. Damit könnte er eine Lücke schließen und zu den großen Wettbewerbern Google und Microsoft aufschließen. Auch über ein Kalender-Modul denke man bei Zoom nach, sagten Informanten dem Nachrichtenportal. Ob es sich schon in Entwicklung befindet, war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...