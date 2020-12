Trotz der außerordentlichen Widrigkeiten, mit denen das Geschäft mit den Themenparks zu tun hat, hatte Walt Disney (WKN: 855686) ein ziemlich gutes Jahr 2020 - nicht zuletzt dank seines direkt an seine Zuschauer vermarkteten Streaming-TV-Segments. Am 2. Dezember hatte das magische Imperium von Micky und Donald weltweit 137 Millionen Streaming-Abonnenten, unglaubliche 17 Millionen mehr als nur zwei Monate zuvor, am Ende von Disneys Geschäftsjahr 2019/2020. Etwas mehr als ein Jahr, nachdem Disney+ ...

