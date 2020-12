Es war ein unglaublich wildes Jahr an der Wall Street. Doch wenn 2020 abgeschlossen ist, werden wir möglicherweise zweistellige Gewinne sehen. Obwohl der Referenzindex S&P 500 im ersten Quartal mehr als ein Drittel seines Wertes verloren hat, wird der Index wohl im Gesamtjahr überdurchschnittliche Renditen erzielen. Nicht schlecht für das Coronajahr. Aber zweistellige Renditen sind Peanuts im Vergleich zu dem, was einige wenige Aktien im Jahr 2020 ihren Aktionären geliefert haben. Wer am 31.12.2019 ...

