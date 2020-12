Tichys Einblick: Sie sind in der kaiserlichen Familie in Äthiopien aufgewachsen; in ihren Büchern beschäftigen Sie sich immer wieder mit der Frage, wo unsere kulturellen Wurzeln liegen. Was bedeutet das Weihnachtsfest für Sie?

Der Beitrag "Ich werde Weihnachten feiern" erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...