London - Ex-Premier-League-Profi Markus Babbel geht davon aus, dass eine coronabedingte Streichung des sogenannten "Boxing Day" als Spieltag der höchsten englischen Fußball-Liga nie zur Diskussion stand. "Diese Tradition ist den Engländern heilig", sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler dem "Kicker".



Üblicherweise seien in England am 26. Dezember die Familien beisammen, es werde gemeinsam gefrühstückt, und mittags, nachmittags oder abends gehe es dann ins Stadion. "Es gehört einfach dazu an den Weihnachtstagen auf der Insel", so Babbel. Die Tradition gehe aber auch auf die Substanz der Spieler. "Die gesamte Zeit rund um Weihnachten und Neujahr ist brutal intensiv."



Es sei eine "extrem hohe Belastung" für die Spieler. "Wenn du die zehn Tage hinter dich gebracht hast, bist du erst mal chemisch gereinigt", sagte der 48-Jährige.

