NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat sich am Donnerstag kaum bewegt. Der Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,15 Prozent auf 30 173,78 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,24 Prozent auf 3698,79 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,43 Prozent auf 12 707,19 Punkte nach oben.

An diesem Donnerstag schließen die US-Börsen drei Stunden früher als sonst. Die meisten europäischen Handelsplätze hatten ihren letzten Handelstag vor Weihnachten bereits am Vortag.

Marktbewegende Nachrichten lagen weder aus der Unternehmens- noch aus der Konjunkturwelt vor. Die Einigung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union auf einen Brexit-Handelspakt bewegte nicht.

Größter Gewinnersektor im S&P 500 war die Informationstechnologie, am Tabellenende rangierten Energiewerte. Im Dow stand entsprechend Apple an der Spitze mit einem Aufschlag von mehr als einem Prozent. Die Papiere der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance verloren am Indexende eineinhalb Prozent./he/jsl

