Im September und Oktober drückten die steigenden Covid-19 Neuinfektionen und die Unsicherheit im Vorfeld der US-Wahlen auf die Stimmung der Märkte für Risikoanlagen. Dies führte auch zu Rückgängen auf den Aktienmärkten. Der November brachte jedoch eine Trendwende. Der Ausgang der Wahlen in den USA sowie die positiven Ergebnisse betreffend eines Impfstoffes führten zu einem Kursfeuerwerk. Die freundliche Stimmung an den Märkten hält an und wirkt sich auch auf die You Invest-Fonds positiv aus. Hoffnung auf Impfstoff und Erholung 2021 Das Coronavirus ist nicht verschwunden. Auf eine Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen folgt ein Anstieg der Infektionszahlen. Sobald eine Überforderung des Gesundheitssystems droht, werden ...

