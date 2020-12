Geht es dir auch so? Man will an der Börse alles richtig machen, aber irgendwie gelingt dies meistens nicht. Das hat meines Erachtens sehr viel damit zu tun, dass die Märkte so etwas wie ein Eigenleben entwickeln und sich demnach nicht so verhalten, wie wir es von ihnen erwarten würden. Auch in diesem Jahr war dies wieder einmal sehr schön zu erkennen. Denn sei einmal ehrlich. Hättest du im März für möglich gehalten, dass sich die Aktienkurse wieder so schnell erholen würden? Also ich bin nicht ...

