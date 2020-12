Eines vorweg: Das Intermezzo einer Investition von 10.000 US-Dollar in den Börsengang von Livongo Health wäre ein kurzes Intermezzo geworden. Das Unternehmen ist bereits von Teladoc Health (WKN: A14VPK) aufgekauft worden. Das heißt, wer jetzt in diese wachstumsstarke Chance investieren möchte, der muss das eng verknüpft mit dem Telemedizin-Spezialisten tun. Allerdings soll uns das im Moment noch nicht näher interessieren. Hier ist jedenfalls die Frage, was bis heute passiert wäre, wenn du 10.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...