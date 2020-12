Das Geheimnis, warum langfristig denkende Investoren mit Aktien Vermögen aufbauen können, ist Ausdauer. Es ist leicht, eine Aktie zu kaufen - doch sie über Crashs hinweg zu halten, erfordert immense Willenskraft und Geduld. Andererseits: So schwer ist es auch wieder nicht. Wer von dem zugrunde liegenden Unternehmen überzeugt ist, sollte in der Lage sein, es wachsen zu sehen. Aber wo findet man solche Aktien? Man beginne mit den fünf unten genannten, die alle so starke Wachstumsfaktoren haben, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...