Der Bitcoin hat am zweiten Weihnachtsfeiertag ein neues Allzeithoch erreicht. Nachdem es zuvor über 24.500 US-Dollar hinausging, knackte der Bitcoin-Kurs jetzt die Marke von 25.000 Dollar. In den vergangenen Tagen war der Bitcoin-Kurs zwischen 22.000 und 24.000 Dollar hin- und hergependelt. Am 25. Dezember schnellte der Kurs dann innerhalb weniger Stunden um 1.000 Dollar nach oben, riss die Rekordmarke von 25.000 Dollar aber noch nicht. Diese Marke fiel dann am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wieder explodierte der Bitcoin-Kurs laut Coinmarketcap innerhalb weniger Stunden und schoss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...