Die Bundesregierung hat gemeinsam mit dem Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech den 2. Weihnachtstag genutzt, zehntausende Impfstoffdosen an insgesamt 27 Standorte in Deutschland auszuliefern. Von diesen Standorten wurde das Vakzin anschließend an über 400 Impfzentren im ganzen Land verteilt. Eigentlich sollte erst am heutigen Sonntag mit den Impfungen begonnen werden, doch in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) wurde bereits am Samstag Nachmittag gestartet.

BioNTech oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...