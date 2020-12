DJ Post-Chef Appel erwartet 2020 Rekordgewinn

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post erwartet für 2020 einen Rekord sowohl beim Gewinn als auch beim Pakettransport. "Wir sind zuversichtlich, 2020 mit einem Rekordgewinn abzuschließen. Das rechtfertigt auch ein Rekordhoch an der Börse", sagte Konzernchef Frank Appel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ein Grund dafür sei ein neuer Rekord bei den beförderten Paketen: "Wir gehen davon aus, in diesem Jahr 1,8 Milliarden Pakete in Deutschland transportiert zu haben", ein Plus von 13 Prozent zum Vorjahr.

Appel sieht die Post aber nicht als Krisengewinner. Sie leide im Briefgeschäft unter den Pandemiefolgen, da das Aufkommen deutlich zurückgegangen sei. Außerdem sei in manchen Bereichen die Aktivität der Geschäftskunden gesunken.

Als Konsequenz aus den Nachschub-Problemen mancher Unternehmen infolge der Pandemie erwartet er nicht, dass sich Deutschland abkoppelt und auf internationale Beschaffung verzichte. Vielmehr beobachte die Post, dass ihre Kunden die Lieferketten teilweise diverser und damit robuster aufstellten. Sie zögen sich nicht aus einzelnen Regionen zurück, sondern eröffneten in anderen Ländern Standorte. Diese Flexibilität helfe.

Die Deutsche Post DHL Group hat nach seinen Worten alleine in Deutschland 10.000 zusätzliche Mitarbeiter für das Weihnachtsgeschäft rekrutiert. "Darüber hinaus haben wir im Jahresverlauf 4.000 Mitarbeiter fest eingestellt."

Der Konzernchef räumte ein, dass die Paketzusteller zu Beginn der Pandemie ob der vielen persönlichen Kontakte Angst vor dem Virus hatten. Dies habe sich geändert, als der Konzern umfangreiche Schutzmaßnahmen eingeführt hat, wie die kontaktlose Zustellung oder die Versorgung mit Masken.

Dank der zugelassenen Impfstoffe blickt Appel "ziemlich optimistisch" ins neue Jahr. "Als Chemiker und Neurobiologe bin ich überzeugt, dass wir das Virus im nächsten Jahr in den Griff bekommen werden." Dies komme entweder über das Impfen oder über Medikamente, welche die Krankheitssymptome bekämpfen. Seine Hoffnung, aber auch Erwartung sei, dass "wir im Sommer 2021 unser normales Leben weitgehend zurück haben werden".

