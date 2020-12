Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,2223 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs vor den Weihnachtsfeiertagen noch unter 1,22 Dollar gerutscht war.Auch gegenüber dem Franken zieht der Euro etwas an und geht zu 1,0871 Franken über den Tisch nach 1,0861 am Donnerstag vor der Weihnachtspause. Das USD/CHF-Währungspaar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...