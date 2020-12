DJ KFTC fordert von Delivery Hero für geplantes JV den Yogiyo-Verkauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die koreanische Kartellbehörde KFTC fordert laut einem Agenturbericht von Delivery Hero den Verkauf seiner koreanischen Tochter als Auflage für die Genehmigung für sein geplantes koreanisches Joint Venture mit Woowa. Die Korea Fair Trade Commission habe in der vergangenen Woche die letzte Anhörung in der Sache gehabt, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Bei Delivery Hero war am Montagmorgen zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Völlig überraschend kommt dies nicht, denn der Berliner Essenslieferdienst hatte im November mitgeteilt, dass die KFTC in ihrem Prüfbericht einen Verkauf der koreanischen Delivery-Hero-Tochter Delivery Hero Korea LLC. ("Yogiyo") als Bedingung für die Genehmigung des Joint Venture mit Woowa Brothers Corp. vorschlägt.

Delivery Hero hatte den Erwerb von Anteilen und die Gründung eines Joint Venture mit dem Management von Woowa, dem größten südkoreanischen Online-Essenslieferservice, am 13. Dezember 2019 bekanntgegeben.

