FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: Die Börsen in Australien und Großbritannien bleiben wegen eines Ausgleichstags für den zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen.

TAGESTHEMA

Am Heiligabend haben sich die EU und Großbritannien doch noch auf ein Abkommen für die künftigen Handelsbeziehungen nach dem Ende der Übergangsphase an Silvester 2020 verständigt. Ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Großbritannien zum Jahreswechsel ist damit wohl verhindert. Allerdings steht noch die Zustimmung aller 27 EU-Regierungen und des britischen Parlaments aus. Die Vereinbarung sieht nach dem Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt zum Jahresende weiter einen Handel ohne Zölle und ohne mengenmäßige Beschränkungen vor. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lobte die Vereinbarung als "fair" und "ausgewogen". Der britische Premierminister Boris Johnson sprach von einem "guten Abkommen". Die Unterhändler einigten sich auch beim zentralen Streitthema Fischfang.

Großbritannien war zum 1. Februar aus der EU ausgetreten, bis zum Jahresende bleibt das Land aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Nach der Einigung auf Verhandlungsebene müssen auf EU-Seite auch die Regierungen aller 27 EU-Mitgliedstaaten dem Ergebnis zustimmen. In Großbritannien muss auch das Parlament die Einigung absegnen. Dafür sollen die Abgeordneten bereits am 30. Dezember zusammenkommen. Das EU-Parlament dagegen will nach Angaben seines Präsidenten David Sassoli mit einer Entscheidung indes bis Anfang nächsten Jahres warten. Durch die "Dauer der Verhandlungen" und die "kurz vor knapp" getroffene Einigung sei eine genaue Prüfung des Vertrags durch die Abgeordneten bis Jahresende nicht möglich, erklärte Sassoli. Die EU-Kommission will deshalb vorschlagen, das Abkommen bis Ende Februar zunächst vorläufig anzuwenden. Es könnte dann Anfang 2021 im Nachgang vom EU-Parlament ratifiziert werden.

TAGESTHEMA II

Unter massivem Druck aus dem Kongress hat US-Präsident Donald Trump nun doch das neue gigantische Hilfsprogramm gegen die Corona-Krise in Kraft abgesetzt. Nach tagelangem Widerstand gegen das parteiübergreifend beschlossene Maßnahmenbündel im Volumen von rund 900 Milliarden Dollar zeichnete Trump die Gesetzesvorlage am Sonntag ab. Zugleich unterzeichnete der am 20. Januar aus dem Amt scheidende Präsident einen Übergangshaushalt, der zusammen mit dem Corona-Hilfspaket von seinen Republikanern und den oppositionellen Demokraten gemeinsam auf den Weg gebracht worden war. Damit wird eine Stilllegung von Bundesbehörden abgewendet, die ab Montag um Mitternacht (Ortszeit) gedroht hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.655,00 0,56 S&P-500-Indikation 3.725,25 0,64 Nasdaq-100-Indikation 12.774,00 0,55 Nikkei-225 26.854,03 0,74 Schanghai-Composite 3.388,89 -0,23 +/- Ticks Bund -Future 177,21 -15 Mittwoch: INDEX Schluss +/- % DAX 13.587,23 1,26 DAX-Future 13.579,00 1,35 XDAX 13.594,30 1,36 MDAX 30.413,79 0,60 TecDAX 3.183,97 0,13 EuroStoxx50 3.545,35 0,17 (Donnerstag) EuroStoxx50 3.539,26 1,19 Stoxx50 3.079,99 0,16 (Donnerstag) Stoxx50 3.075,17 0,84 Dow-Jones 30.199,87 0,23 (Donnerstag) S&P-500-Index 3.703,06 0,35 (Donnerstag) Nasdaq-Comp. 12.804,73 0,26 (Donnerstag) Dow-Jones 30.129,83 0,38 S&P-500-Index 3.690,01 0,07 Nasdaq-Comp. 12.771,11 -0,29 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,36 -69

FINANZMÄRKTE

EUROPA (Donnerstag)

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die verkürzte letzte Handelswoche des Jahres 2020 im Plus erwartet. IG sieht den DAX bei 13.685 Zählern nach einem Schlussstand bei 13.587 am Mittwoch. Damit rückt das Allzeithoch bei 13.795 Punkten aus dem Februar wieder in greifbare Nähe. Auch der Euro-Stoxx-50 wird im Plus erwartet, nachdem der Post-Brexit-Deal letztendlich doch noch in trockene Tücher gekommen ist. Der schwer errungene Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien soll vorläufig am 1. Januar in Kraft treten. Auch aus den USA kommen positive Nachrichten, die die Stimmung an den Börsen zum Jahresschluss aufhellen. Dort hat US-Präsident Trump nun doch das 900 Milliarden Dollar schwere Hilfsprogramm gegen die Corona-Krise in Kraft gesetzt.

Rückblick: Behauptet - Hauptthema waren die weiter geführten Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU. Mit optimistischen Signalen bezüglich einer Einigung in letzter Sekunde zeigten sich das britische Pfund und der Aktienmarkt in London zunächst im Aufwind, sie gaben allerdings am späten Vormittag mit der ausbleibenden Vollzugsmeldung einen Teil der Gewinne wieder ab. Der FTSE-100 legte am Ende nur um 0,1 Prozent zu. In Frankreich drehte der CAC-40 nach frühen Gewinnen schließlich 0,1 Prozent ins Minus, in Spanien gewann der Ibex-35 0,5 Prozent. Bankenwerte zeigten sich wie schon in Asien fester und führten mit einem Plus von 0,7 Prozent die Sektoren in Europa an. britische Einzelhandelsaktien zeigten sich mit der Entspannung im Brexit-Streit fester. Tesco gewannen 3 Prozent und J. Sainsbury 1,2 Prozent. Eine Achterbahnfahrt legte der Reise- und Freizeitsektor hin, der als zweitstärkster in den Handel ging und als schwächster schloss. Aktien von im britischen Geschäft tätigen Tourismus-Unternehmen profitierten aber gegen den Trend von der Hoffnung auf ein Brexit-Abkommen. Tui rückten in London um 5,8 Prozent vor, IAG um 1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX (Mittwoch)

Fester - Die Daimler-Aktie schloss mit 3,3 Prozent im Plus und war damit zweitstärkste Aktie im DAX. Kurstreibend wirkte ein Handelsblatt-Bericht, wonach der Konzern sein Lastwagen- und Busgeschäft für einen Börsengang vorbereitet. Negativ für Hellofresh-Aktien werteten Händler die zunehmenden Berichte über Lieferprobleme. Hellofresh gaben 5,5 Prozent nach. Am Donnerstag, 24. Dezember, wurde in Deutschland nicht gehandelt.

XETRA-NACHBÖRSE (Mittwoch)

Die Anleger seien querbeet unterwegs gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Wichtige Meldungen zu Einzelunternehmen und enstprechende Sonderbewegungen habe es jedoch nicht gegeben.

USA / WALL STREET (Donnerstag)

Etwas fester - Geprägt war der verkürzte Handel von geringen Umsätzen, weil viele Anleger ihre Bücher bereits geschlossen und sich in die Feiertage verabschiedet hatten. Die Anleger sorgten sich um die hohen Corona-Infektionszahlen und die Auswirkungen einer Coronavirus-Mutation in Großbritannien. Mit Erleichterung wurde indessen aufgenommen, dass sich die EU und London auf ein Brexit-Handelsabkommen geeinigt haben. Nach dem Rückschlag an der Hongkonger Börse ging es mit Alibaba auch im US-Handel deutlich nach unten. Die chinesischen Behörden hatten eine Kartell-Untersuchung des Online-Giganten angekündigt. Die Aktie knickte um 13,3 Prozent ein auf glatt 222 Dollar, dem tiefsten Stand seit Anfang Juli. Cloudera gaben um 0,8 Prozent nach. Der Software-Hersteller hatte mitgeteilt, dass er die gesamte Beteiligung von Intel für 314 Millionen Dollar zurückgekauft hat.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2223 +0,27% 1,2190 1,2193 +9,0% EUR/JPY 126,47 +0,18% 126,25 126,30 +3,7% EUR/CHF 1,0872 +0,20% 1,0850 1,0839 +0,1% EUR/GBP 0,9009 +0,14% 0,8996 0,9018 +6,5% USD/JPY 103,47 -0,09% 103,57 103,57 -4,9% GBP/USD 1,3568 +0,13% 1,3550 1,3518 +2,4% USD/CNH 6,5195 +0,00% 6,5193 6,5337 -6,4% Bitcoin BTC/USD 26.905,00 1,656 26.466,75 23.528,25 +273,2%

Das britische Pfund profitierte nur leicht von der Einigung auf ein Handelsabkommen nach dem Brexit, weil die meisten Anleger darauf bereits gesetzt hatten. Zum Dollar stieg das Pfund um 0,2 Prozent auf 1,3533 Dollar. Der Euro gab 0,3 Prozent nach auf rund 0,8980 Pfund. Der Dollar-Index notierte 0,1 Prozent leichter.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,94 48,23 -0,6% -0,29 -14,8% Brent/ICE 50,95 51,29 -0,7% -0,34 -15,8%

Während Nachfragesorgen belasteten, wirkten Hoffnungen auf das verabschiedete Konjunkturpaket in den USA stützend. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,4 Prozent auf 48,30 Dollar, Brent gewann 0,2 Prozent auf 51,30 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.882,05 1.877,10 +0,3% +4,95 +24,0% Silber (Spot) 26,23 25,88 +1,4% +0,36 +47,0% Platin (Spot) 1.035,48 1.028,00 +0,7% +7,48 +7,3% Kupfer-Future 3,58 3,56 +0,7% +0,02 +26,6%

Der Goldpreis verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1.878 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die zuerst in Großbritannien entdeckte neue Variante des Coronavirus hat auch Südkorea erreicht. Die Mutation wurde bei drei in London lebenden Mitgliedern derselben Familie nachgewiesen, die am 22. Dezember nach Südkorea eingereist waren. Zahlreiche europäische Länder haben bereits das Auftreten der in Großbritannien entdeckten Virus-Variante gemeldet. Auch in Kanada, Japan und Jordanien wurden einzelne Infektionsfälle mit der Mutation

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages fast 11.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen. Am vergangenen Sonntag waren 16.643 Neuinfektionen bekanntgegeben. Ferner wurden 348 weitere Todesopfer der Pandemie innerhalb von 24 Stunden verzeichnet.

- Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lehnt Sonderrechte für gegen das Coronavirus geimpfte Bürger ab. "Viele warten solidarisch, damit einige als erste geimpft werden können. Und die Noch-Nicht-Geimpften erwarten umgekehrt, dass sich die Geimpften solidarisch gedulden", sagte Spahn den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zuvor hatte sich schon Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gegen Privilegien für Geimpfte ausgesprochen. Diese kämen einer Impfpflicht gleich.

- Nach ersten Impfungen am Samstag in Sachsen-Anhalt haben am Sonntag bundesweit die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Wer zuerst geimpft wird, entscheiden die Bundesländer und Behörden vor Ort. Die ersten Impfdosen waren am Samstagmorgen in den Bundesländern eingetroffen. In den kommenden Tagen und Wochen sollen stetig weitere Dosen geliefert werden.

- Kurz vor der Entscheidung über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca im Großbritannien hat das Unternehmen nochmals die volle Zuverlässigkeit seines Produktes versichert. Es sei inzwischen die Rezeptur gefunden worden, die mit zwei Dosen "genauso gut wirkt wie die anderen" bisher zugelassenen Impfstoffe, so Astrazeneca.

- Mehr als 212 Milliarden Euro hat die deutsche Volkswirtschaft bisher durch die Folgen der Corona-Pandemie an Wohlstand eingebüßt. Am Ende der Krise werden es rund 391 Milliarden Euro sein, das ergaben exklusive Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) für die Welt am Sonntag.

- In Großbritannien ist eine Coronavirus-Mutation aus Südafrika nachgewiesen worden, die noch ansteckender sein soll als die erste Variante.

- Die Universität Oxford und der Pharmakonzern Astrazeneca haben in Großbritannien die Zulassung für den von ihnen entwickelten Corona-Impfstoff beantragt.

- Kanada hat den Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen.

- Russland hat neue Tageshöchstwerte bei den Corona-Neuinfektionen und -Todesfällen registriert. Am Donnerstag meldeten die Gesundheitsbehörden 29.935 Neuansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus sowie 635 Todesfälle binnen 24 Stunden. Russland hat nach offiziellen Zahlen die vierthöchste Corona-Fallzahl weltweit.

GELDPOLITIK TÜRKEI

Die Zentralbank der Türkei hat den Leitzinssatz am Donnerstag um 2 Prozent auf 17 Prozent angehoben.

KONJUNKTUR CHINA

Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen haben im November deutlich zugelegt. Sie stiegen um 15,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was allerdings eine Verlangsamung gegenüber den 28,2 Prozent im Oktober darstellt. In den ersten elf Monaten des Jahres errechnete sich ein Zuwachs von 2,4 Prozent im Jahresvergleich gegenüber 0,7 Prozent in den Monaten per Oktober.

BMW

will bei der eigenen Elektro-Offensive spürbar zulegen. "Wir erhöhen jetzt noch einmal deutlich die Elektro-Schlagzahl. In den Jahren 2021 bis 2023 werden wir zusätzlich eine viertel Million mehr Elektro-Autos bauen als ursprünglich geplant", sagte Konzernchef Oliver Zipse der Augsburger Allgemeinen. Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge dürfte sich von 2020 bis 2023 von 8 auf rund 20 Prozent mehr als verdoppeln.

DELIVERY HERO

Die koreanische Kartellbehörde KFTC fordert laut einem Agenturbericht von Delivery Hero den Verkauf seiner koreanischen Tochter als Auflage für die Genehmigung für sein geplantes koreanisches Joint Venture mit Woowa. Völlig überraschend kommt dies nicht, nachdem Delivery Hero im November bereits einen entsprechenden Hinweis gemacht hatte.

DEUTSCHE POST

erwartet für 2020 einen Rekord sowohl beim Gewinn als auch beim Pakettransport. "Wir sind zuversichtlich, 2020 mit einem Rekordgewinn abzuschließen. Das rechtfertigt auch ein Rekordhoch an der Börse", sagte Konzernchef Frank Appel der FAS.

LUFTHANSA

hat die Kosten in der Corona-Krise laut Vorstandschef Carsten Spohr deutlich besser als geplant unter Kontrolle bekommen. "Daher ist die Liquidität höher als erwartet", sagte er der Welt am Sonntag. Von den 9 Milliarden Euro Staatshilfe "haben wir bisher nur 3 Milliarden Euro abgerufen und noch nicht viel davon ausgegeben". In diesem Jahr habe das Unternehmen "zwei Drittel des Umsatzes verloren, konnten aber die Kosten um die Hälfte senken". Eine neue finanzielle Krisenlage in 2021 zeichne sich nicht ab. Pläne für einen Verkauf von Austrian Airlines gebe es nicht.

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN

hat im Rahmen der geplanten Standort- und Strukturoptimierungen ein Grundstück von rund 130.000 Quadratmetern am Standort Wiesloch/Walldorf an die VGP Gruppe verkauft. Als Kaufpreis wurde ein mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag erzielt.

FORD

Die Getriebetochter GFT will einem Medienbericht zufolge Arbeitsplätze abbauen. Nach dem Ende eines Joint Ventures mit Magna wolle Ford das GFT-Getriebewerk übernehmen, nicht aber die Abteilung zur Entwicklung von Getrieben in Köln, berichtete der Kölner Stadtanzeiger.

VIVENDI / BERTELSMANN

Vivendi ist einer möglichen Akquisition des französischem Verlages Prisma Media einen Schritt näher gekommen. Vivendi und die Bertelsmann-Tochter Gruner + Jahr teilten mit, dass sie eine Option über den Verkauf von Prisma Media unterzeichnet haben. Der Ankündigung vorangegangen waren exklusive Verhandlungen zwischen beiden Unternehmen.

