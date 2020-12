Weil Donald Trump das Corona-Hilfspaket am Sonntag unterzeichnet hat, tendierte der Goldpreis nach der Weihnachtspause in etwas höhere Regionen.An das Hilfspaket im Volumen von 900 Milliarden Dollar ist zudem ein Haushaltsgesetzentwurf in Höhe von 1,4 Billionen Dollar gekoppelt. Hätte Trump weiterhin seine Unterschrift verweigert, wäre am morgigen Dienstag ein Shutdown der Regierungsgeschäfte notwendig geworden. Die Dollarschwäche zum Wochenstart hat den Gold-Future kurzzeitig sogar über ...

