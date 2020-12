Die Börse war "volatil" in den frühen Tagen der COVID-19 Pandemie. Sie war wieder "volatil", in einem geringeren Ausmaß, vor den Präsidentschaftswahlen 2020 in den USA. Vielleicht hast du schon davon gehört, dass der "Angstpegel" an der Börse zu verschiedenen Zeiten erhöht ist - aber was bedeutet das alles? Es folgt, was Investoren über das wichtige Konzept der Volatilität an den Aktienmärkten wissen müssen. Was ist die Volatilität an den Aktienmärkten? Die Volatilität ist ein Maß dafür, wie stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...