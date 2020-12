Insiderberichte, wonach Apple in den kommenden Jahren ein autonomes E-Auto auf den Markt bringen will, haben vor den Weihnachtsfeiertagen für Furore und steigende Aktienkurse gesorgt - nicht nur bei Apple selbst, sondern auch bei potenziellen Partnern. Doch wie der Konzern die Autopläne konkret umsetzen will, darüber wird noch spekuliert. Dass Apple die Fahrzeuge selbst baut, hält Gene Munster von Loup Ventures für "höchst unwahrscheinlich". Er erwartet stattdessen, dass der Tech-Konzern den Fertigungsprozess ...

