DJ DAX auf Allzeithoch - Alter Rekord knapp übertroffen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX hat am Montag kurz nach dem Handelsstart mit 13.795,37 Punkten ein Allzeithoch erreicht. Allerdings übertraf er damit das bisherige Hoch aus dem Februar, bevor die Corona-Pandemie die Börsen erfasste und den Index im Jahrestief am 16. März bis auf 8.256 Punkte absacken ließ, nur um 0,13 Pünktchen. Aktuell liegt das deutsche Marktbarometer bei 13.745 Punkten und damit immer noch 1,1 Prozent über dem Schluss am 23. Dezember.

Treiber sind die in letzter Sekunde doch noch zustandegekommene Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien nach der zum Jahresende auslaufenden Brexit-Übergangsphase und das Inkrafttreten des 900 Milliarden Dollar schweren Corona-Maßnahmenpakets in den USA, nachdem US-Präsident Donald Trump dieses mit seiner Unterschrift nun doch noch abgesegnet hat.

