Optimistische Aussagen des Unternehmenschefs haben die Aktien der Deutschen Post am Montag angetrieben. Die Papiere des Logistikkonzerns ziehen am Vormittag auf der Handelsplattform Tradegate um 1,7 Prozent auf 40,89 Euro an. Damit gehört die Aktie zu den stärksten Werten des Tages im DAX. "Wir sind zuversichtlich, 2020 mit einem Rekordgewinn abzuschließen", sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Appel im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".Angesichts der Corona-Krise hatte ...

