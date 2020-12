Nach der heutigen Pressemitteilung der koreanischen Kartellbehörde wird Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43), die weltweit führende lokale Lieferplattform, die bedingte behördliche Genehmigung für die strategische Partnerschaft mit Woowa Brothers Corp. ("Woowa") erhalten. Delivery Hero erwartet die endgültige schriftliche Entscheidung sowie den Abschluss im ersten Quartal 2021. Die Transaktion beinhaltet die Gründung eines Joint Ventures in Singapur. Die Transaktionsvereinbarungen wurden am 13. Dezember 2019 unterzeichnet. Seitdem befindet sich die Transaktion in der Prüfung durch die KFTC. Wie ...

