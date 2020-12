Die Lufthansa-Aktie beginnt die letzte Woche des turbulenten Börsenjahres 2020 mit einem satten Kursanstieg. Neben der allgemein freundlichen Stimmung - DAX, MDAX & Co haben neue Rekordstände markiert - helfen dem Kurs auch die Aussagen von Konzernchef Carsten Spohr in einem Interview.So erklärte er im Gespräch mit der Welt am Sonntag, dass man die Kosten deutlich besser als geplant unter Kontrolle bekommen habe. Auch deshalb ist die Liquidität aktuell "höher als erwartet". So hat die Kranich-Airline ...

