Der Bitcoin hat sich charttechnisch über die Feiertage in eine Terra incognita bewegt. In diesem noch unerforschten Terrain sind kurzfristige Bewegungen noch schwieriger zu prognostizieren.Der Bitcoin hat sich über die Feiertage in vorher noch nicht gesehenes Terrain bewegt und in der Spitze sogar schon Kurs über 28.000 Dollar erreicht. Die Analogien beim Kursverlauf von Bitcoin nach den vorherigen zwei Halving-Events werden nach dem dritten vom Mai immer deutlicher. Augenscheinlich werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...