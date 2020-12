Die Eyemaxx Real Estate AG betreibt erfolgreichen Portfolio-Ausputz in Osteuropa: So hat der Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter den Verkauf einer Logistikhalle sowie Teile seiner Grundstücke in Serbien abgeschlossen. Das Closing sei bereits erfolgt, Eyemaxx winkt ein "signifikanter" Liquiditätszufluss. Eyemaxx veräußert die Immobilie und das unmittelbar danebenliegende Grundstück nördlich von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...