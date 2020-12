Alibaba Group Holding -14.19% Lumpe (CHINASIA): - Kurssturz Alibaba u. Alibaba Health - Auf dem Kurs von Alibaba und seinen Tochterunternehmen lasten seit kurzen politische bzw. regulatorische Sorgen. Erst wurde der Börsengang von Ant Financial seitens der Behörden verhindert. Alibaba besitzt ca. 30% der Aktien von Ant, welches vor allem durch den Bezahldienst Alipay bekannt ist. Das Fintech Unternehmen, dringt seit einiger Zeit in klassischerweise staatlich regulierte Bereiche vor, wie Versicherungen und Kreditvergabe. Dies sieht die kommunistische Partei offentsichtlich kritisch und verhinderte so den wohl größten IPO der Börsengeschichte. Nun ordnen die Behörden an, dass Ant Financial seine besagten Geschäftsbereiche "bereinigen" soll. Im Klartext ...

