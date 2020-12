DJ MARKT USA/Trumps Unterzeichnung des Corona-Hilfspakets dürfte stützen

Nach dem langen Weihnachts-Wochenende wird die Wall Street zu Beginn der letzten Handelswoche in diesem Jahr mit deutlichen Aufschlägen erwartet. Der Terminkontrakt auf den Dow-Jones-Index steigt vorbörslich um 0,5 Prozent, der auf den breiteren S&P-500 legt um 0,6 Prozent zu. Jedoch dürften die Umsätze recht gering ausfallen, da sich viele Händler ein paar freie Tage bis Jahresende gönnen.

Mit Erleichterung dürften die Anleger darauf reagieren, dass der scheidende US-Präsident Donald Trump endlich dem 900 Milliarden Dollar schweren Hilfspaket für die von der Corona-Pandemie schwer getroffene US-Wirtschaft zugestimmt hat. Durch die Unterzeichnung eines Übergangshaushalts durch Trump wurde zudem auch ein Stillstand von Bundesbehörden und anderen staatlichen Einrichtungen in den USA abgewendet. Die grassierende Corona-Pandemie sorgt indessen weiterhin für Sorgenfalten. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den USA weiterhin hoch.

"Das Konjunkturprogramm kam über Nacht und aus heiterem Himmel. Ökonomisch betrachtet ist es eine große Unterstützung, um diese schwierige Winterperiode zu überbrücken", so Hani Redha, Multi-Asset-Portfolio-Manager bei Pinebridge Investments. "Der Markt wird weiterhin in einer konstruktiven Stimmung sein."

Konjunkturseitig stehen keine Veröffentlichen auf der Agenda. Auch Unternehmensmeldungen sind dünn gesät. Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba hat sein geplantes Aktienrückkaufprogramm um 4 Milliarden US-Dollar auf 10 Milliarden Dollar aufgestockt. Wie der Konzern mitteilte, soll das Programm bis 2022 laufen. Die in den USA gehandelten ADR der Alibaba-Aktie geben vorbörslich allerdings 1,3 Prozent nach. Auf der Aktie lasten weiterhin die von den chinesischen Behörden eingeleiteten kartellrechtlichen Ermittlungen, die in der Vorwoche den Kurs bereits kräftig nach unten gedrückt hatten.

Am Samstag berichtete Barron's, dass ein großer Pensionsfonds, der State Teachers Retirement System of Ohio, seine Beteiligungen an Apple und Tesla im dritten Quartal reduziert habe. Dies gehe aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Die Aktien der beiden Unternehmen zeigen sich davon jedoch unbeeindruckt. Tesla rücken 0,2 Prozent vor, für die Apple-Aktie geht es um 0,6 Prozent nach oben.

