Der russische Energieminister Alexander Novak sagte am Montag, dass die Unsicherheit an den globalen Ölmärkten weiterhin besteht, wie Reuters berichtet. Zusätzliche Punkte "Wir streben eine Erholung der Ölproduktion an, wenn sich der globale Ölmarkt entspannt." "Die globale Ölnachfrage liegt immer noch 6-7 Millionen Barrel pro Tag (bpd) unter dem Vorkrisenniveau." ...

