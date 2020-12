DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Staaten stimmen vorläufiger Anwendung von Post-Brexit-Deal zu

Die 27 EU-Mitgliedstaaten haben der vorläufigen Anwendung des Post-Brexit-Abkommens ab dem 1. Januar zugestimmt. Die EU-Botschafter hätten den Deal gebilligt, teilte ein Sprecher der deutschen EU-Ratspräsidentschaft am Montag mit. Bevor das am Donnerstag erzielte Abkommen formal in Kraft treten kann, muss es auch vom EU-Parlament angenommen werden.

Regierungssprecherin: Deutschland stimmt Post-Brexit-Abkommen zu

Die Bundesregierung hat dem von der EU mit Großbritannien ausgehandelten Post-Brexit-Abkommen zugestimmt und damit den Weg für eine offizielle Billigung durch Deutschland im EU-Ministerrat frei gemacht. "Deutschland kann dem Abkommen zustimmen und wird es auch im Rat tun", kündigte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin an.

Klöckner: Brexit-Vereinbarung von "hoher Bedeutung" auch für Agrarwirtschaft

Das Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union wendet nach Einschätzung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hohe Exportverluste ab - zugleich werden aber steigende administrativen Kosten etwa für Grenzabfertigungen erwartet. "Die Vereinbarung ist auch für den Bereich der Agrar- und Ernährungswirtschaft von hoher Bedeutung", erklärte Klöckner.

Länder rechnen auch nach Impfstart nicht mit raschem Ende des Lockdowns

Auch nach dem Start der Impfungen gegen das Coronavirus rechnen Länder-Regierungschefs nicht mit einem baldigen Ende des Lockdowns in Deutschland. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte am Sonntagabend im "Bild"-Talk "Die richtigen Fragen", sie gehe von einer Verlängerung der Maßnahmen über den 10. Januar hinaus aus. Ähnlich äußerte sich der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

IW-Umfrage: Einschneidende Probleme in den meisten Branchen

Weite Teile der Wirtschaft haben in einer Umfrage eine deutliche Verschlechterung ihrer Lage im Jahr 2020 berichtet. "In diesem Jahr berichten die meisten Branchen von einschneidenden Schwierigkeiten und hoffen auf eine Besserung im Jahr 2021", erklärte das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) unter Verweis auf seine traditionell zum Jahreswechsel durchgeführte Verbandsumfrage. 34 der befragten 43 Verbände berichteten demnach "von einer schlechteren Wirtschaftslage als noch vor einem Jahr".

Spahn: Impfstoffproduktion braucht Vorlauf

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich gegen Kritik gewandt, in Deutschland seien nicht ausreichend Produktionskapazitäten für den Impfstoff gegen das Coronavirus aufgebaut worden. "Ich verstehe diesen Impfnationalismus nicht, dass alles jetzt in Deutschland auf einmal sein muss", sagte Spahn im ZDF-Morgenmagazin. Deutschland sei gut damit gefahren, sich in der Pandemie europäisch zu vernetzen.

Spanien meldet Lieferverzögerungen bei Pfizer-Corona-Impfstoff

Bei der Lieferung des Corona-Impfstoffs von Pfizer und Biontech wird es nach Angaben der spanischen Regierung in acht europäischen Ländern Verzögerungen geben. Der spanische Pfizer-Ableger sei in der Nacht darüber informiert worden, dass es in der Pfizer-Fabrik im belgischen Puurs kurzzeitig logistische Probleme gegeben habe, teilte das spanische Gesundheitsministerium am Montag mit. Die nächste Lieferung werde deshalb erst am Dienstag eintreffen.

Chinas Zentralbank weitet Test von digitalem Yuan aus

Chinas Zentralbank hat erneut den Einsatz eines digitalen Yuan im Einzelhandel getestet. Am Sonntag endete ein Probelauf in der ostchinesischen Stadt Suzhou, wo die People's Bank of China (PBoC) per Lotterie 20 Millionen digitale Yuan an 100.000 Personen verteilte, die für Online- oder Offline-Einkäufe ausgegeben werden konnten. Das Pilotprojekt in Suzhou umfasste doppelt so viele Einwohner und dreimal so viele Händler wie das im Oktober in der südchinesischen Stadt Shenzhen durchgeführte, das erste derartige Experiment mit der staatlich unterstützten digitalen Währung.

Förderung für LNG-Schiffe bis Ende 2021 verlängert

Das Bundesverkehrsministerium verlängert die Richtlinie über Zuwendungen für die Aus- und Umrüstung von Seeschiffen zur Nutzung von Flüssigerdgas (LNG) als Schiffskraftstoff bis zum 31. Dezember 2021. Hintergrund dieser Maßnahme sei, dass viele Vorhaben aufgrund der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten finanziellen Herausforderungen für die Schifffahrt im letzten Jahr nicht realisiert werden konnten.

Extremes Wetter verursacht 2020 über 150 Mrd Dollar Schäden

Die zehn verheerendsten Wetter-Katastrophen haben in diesem Jahr zusammengenommen 3.500 Menschen getötet, 13,5 Millionen vertrieben und 150 Milliarden US-Dollar versicherungspflichtige Schäden verursacht. Es sei ein Langzeit-Effekt der Erderwärmung zu erkennen, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der Nichtregierungsorganisation Christian Aid. Am schlimmsten hätten die Katastrophen arme Länder getroffen.

Naturgefahren verursachten 2,5 Milliarden Euro Schaden

Für Beschädigungen durch Sturm, Hagel und weitere Naturgefahren wie Starkregen haben die Versicherer in diesem Jahr rund 2,5 Milliarden Euro an Zahlungen geleistet. Das geht aus vorläufigen Daten des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor.

Bayerische Polizei hilft bei Entfernen von Hassbeiträgen im Internet

Die bayerische Polizei soll Opfer von Hassbotschaften im Internet künftig bei der Löschung solcher Beiträge unterstützen. Bei Erstattung einer Anzeige werde die Polizei auf Wunsch der Betroffenen "eine Löschungsprüfung bei den jeweiligen Plattformbetreibern anstoßen", teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann mit. Falls der Beitrag dann nicht fristgerecht gelöscht werde, werde das Bundesamt für Justiz eingeschaltet und den Betreibern drohten Bußgelder.

Sudan kündigt Entsendung von Soldathaben nach Darfur an

Nach gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Angehörigen verschiedener Volksgruppen in Darfur hat die sudanesische Regierung die Entsendung von Soldaten in die ehemalige Bürgerkriegsregion im Westen des Landes angekündigt. Geplant sei die Verlegung einer "großen Zahl von Streitkräften, um die an den Kämpfen Beteiligten festzunehmen und die Waffen einzusammeln", sagte der Gouverneur des Bundesstaates Süd-Darfur, Musa Mahdi, laut der amtlichen Nachrichtenagentur Suna. Die Ankündigung erfolgte wenige Tage, nachdem der UN-Sicherheitsrat das Ende der UN-Mission Unamid in Darfur beschlossen hatte.

Bundesgerichtshof stärkt Mieter bei Kontrolle der Betriebskostenabrechnung

Zu einer Betriebskostenabrechnung können Mieter Einsicht auch in die Zahlungsbelege verlangen. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Montag veröffentlichten Urteil. Er gab damit einem Mieter in Berlin recht. (Az: VIII ZR 118/19)

