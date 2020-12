München (ots) - Die Stiftung Warentest hat die Reiserücktrittsversicherung für Familien und Einzelpersonen der Europ Assistance mit dem Testurteil GUT (1,6) ausgezeichnet. Der Jahresschutz ohne Selbstbeteiligung wurde zum Testsieger gekürt. Insbesondere in dem Bewertungskriterium Reiserücktritt konnte sich Europ Assistance mit der Note 1,4 gegen den Wettbewerb durchsetzen. Untersucht wurden insgesamt 32 Tarife von 14 Anbietern für Einzelreisen und Jahresverträge für mehrere Reisen.Finanztest 1/2021 stellt im Artikel "Sicher buchen trotz Corona" unter anderem die fairen Bedingungen der Europ Assistance heraus: Die transparente Darstellung lässt die Kunden sehr schnell erkennen, wann eine Reise wegen welcher Krankheit storniert werden kann.[1]Vincenzo Reina (CEO, Europ Assistance): "Wir freuen uns, dass die Transparenzoffensive hinsichtlich unserer Versicherungsbedingungen die Zustimmung der Prüfer gefunden hat und sich die Weiterentwicklung unserer Reiserücktrittsversicherung in den Ergebnissen der Stiftung Warentest so positiv widerspiegelt. Wir sehen uns bestätigt, diesen eingeschlagenen Weg weiterzugehen."Zusätzlich überzeugt Europ Assistance beim Thema Reiseabbruch, da sie auch im Fall von Terroranschlägen eintritt.Eine Covid-19-Erkrankung ist bei Europ Assistance sowohl im Reiserücktritts- als auch Reiseabbruch-Schutz mitversichert.Europ Assistance bietet drei Versicherungsprodukte mit verschiedenen Tarifoptionen an. Von der Absicherung bei Reiserücktritt & Reiseabbruch über eine Auslandskrankenversicherung bis hin zum umfangreichen Premium-Komplettpaket. Die Details zu unseren Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherungen sind unter www.europ-assistance.de (http://www.europ-assistance.de) zu entnehmen.Über Europ AssistanceDie Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance-Konzepts. Folgend dem übergeordneten Anspruch und Leitbild von "You live, We Care" bietet sie in den Bereichen Travel, Mobility, Home & Connected Living, Health, Senior Care und Cyber innovative Versicherungs- und Serviceprodukte an, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen in Notfällen und im Alltag zu liefern, die auf Kundenseite zu Sorgenfreiheit, Stressreduzierung und Zeitgewinn führen - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Europ Assistance ist ein Unternehmen der GENERALI Gruppe, deckt über 200 Länder mit ihren Services ab und gehört zu den führenden Assistance-Unternehmen in Deutschland und weltweit.[1] Vgl. Finanztest 1/2021, Seite 85.Pressekontakt:Nina SieslackHead of CommunicationEurop Assistance Services GmbHAdenauerring 9D-81737 MünchenTel.: +49 (0)89 55 987 625E-Mail: presse@europ-assistance.dehttp://www.europ-assistance.deOriginal-Content von: Europ Assistance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52259/4800368