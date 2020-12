Mainz (ots) - Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck beachten:5.35 Die Biene Maja (VPS 5.34/HD/UT)Die große, weite Wiesenwelt3D-AnimationsserieDeutschland/Frankreich 20135.45 Bibi Blocksberg (VPS 5.35)6.10 INUI (VPS 6.00)6.20 Die Biene Maja - Die Honigspiele (VPS 6.10)7.35 Pettersson und Findus - Findus zieht um (7.25)8.50 Astrid Lindgren: (VPS 8.35)Michel in der Suppenschüssel10.25 heute Xpress (VPS 10.10)10.30 Neujahrsgottesdienst (VPS 10.15/HD/UT)Mut zur BarmherzigkeitAus der Festeburgkirche in Frankfurt am Main-Preungesheim(Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4800406