Der USD/CHF kämpft an einem unruhigen Tag um eine Richtung - Der US Dollar Index bleibt am Montag über 90,00 unverändert - Die Wall Street scheint mit starken Gewinnen zu eröffnen - Der USD/CHF kletterte am Montag auf ein Tageshoch von 0,8919, schaffte es jedoch nicht, seinen Aufwärtstrend bei geringem Feiertagshandel auszuweiten. Zum Zeitpunkt ...

