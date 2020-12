Warren Buffett gilt an der Börse als Investment-Legende. Seine Erfolge an den Finanzmärkten brachten dem 1930 in Omaha (Nebraska, USA) geborenen Buffett den Spitznamen "Das Orakel von Omaha" ein. Heute ist Buffett Chef der Investment-Firma Berkshire Hathaway und mit einem Netto-Vermögen von knapp 85...

Den vollständigen Artikel lesen ...