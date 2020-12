Übergeordnet herrscht in dem Wertpapier von PepsiCo ein langfristiger Aufwärtstrend, selbst Krisen drückten die Aktie nicht so tief, wie es bei anderen Wertpapieren der Fall war. Relativ schnell konnte sich PepsiCo daher von seinen Märztiefs wieder erholen und nur wenig später sukzessive wieder zurück an seine Jahreshochs von 147,20 US-Dollar zulegen. Zu Beginn der letzten Handelswoche dieses Monats trauen sich Bullen wieder hervor und ließen das Papier zeitweise auf ein frisches Rekordhoch ansteigen. Für ein Kaufsignal bleiben aber Wochenschlusskurs entscheidend!

Für 2021 vormerken

Sollte ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der bisherigen Höchststände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...