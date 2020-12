Unser EUR/USD Long Trade steht gut im Gewinn und doch sehen wir den Anstieg erst zu ca. 28% an. Hier kann noch richtig Geld verdient werden. Wie es weiter geht, lesen Sie hier! EUR/USD (Euro/US Dollar) Der EUR/USD läuft bei $1.22559 einen bedeutenden Widerstand an und reagiert prompt mit einem Abverkauf. Es gibt nun 2 Möglichkeiten: Entweder wir befinden uns noch in der Welle iii in Grün und sehen in dieser noch Kurse um die $1.23, oder aber wir ...

